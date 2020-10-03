رئيس صن داونز كان سعيدا برحيلي.. موسيمانى: وجودي في القاهرة لتدريب الأهلى ترجمة لقوة العلاقة بين مصر وجنوب أفريقيا

أكد الجنوب افريقى بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ان وجوده فى القاهرة لتدريب الاهلى ترجمة لتعليمات رئيس دولة جنوب أفريقيا لقوة العلاقات بين مصر وجنوب أفريقيا.

وقال موسيمانى خلال المؤتمر الصحفى المنعقد لتقديمه لوسائل الإعلام أنه ليس من السهل الرحيل عن صن داونز بعد تلك الفترة التى تولى تدريبه فيها التي امتدت ل ٨ سنوات ولكن من الصعب رفض عرض تدريب الاهلى .

وأضاف : اشكر محسن صالح رئيس اللجنة الفنية ومحمود الخطيب رئيس النادي الأهلي على الثقة الكبيرة واسناد مهمة تدريب نادي القرن الافريقي ، وانا متابع جيد للأهلى ولعبت امامهم في بطولة افريقيا واعرف طريقة لعبهم في الدورى المحلى ، ورئيس صنداونز كان سعيد برحيلي لتدريب الاهلي.