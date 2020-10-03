موسيماني: تدريب الأهلي مسئولية كبيرة.. واعتدت على الضغوط

أبدى بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي سعادته الكبيرة ‏بالتواجد مع الأهلي، وبالكلام الذي سمعه من محسن صالح رئيس لجنة التخطيط بالنادي، والذي ‏أكد أن اختياره كمدير فني للفريق جاء بعد ترشيح أكثر من مدير فني من الأسماء الكبيرة، ‏وهو ما يضع على عاتقه مسئولية كبيرة في المرحلة المقبلة.‏

وقال موسيماني إن تدريب الأهلي مسئولية كبيرة، وهو يعرف جيدا دوره ومسئوليته، والمكان المتواجد به، ‏والضغوط التي تقع على عاتقه في المرحلة المقبلة، خاصة أن الجماهير دائما ما تطالب بالفوز ‏بالبطولات.‏

وأشار موسيماني إلى أنه يعلم كم الضغوط على الفرق التي تشارك في دوري أبطال إفريقيا، خاصة أنه ‏التقى من قبل مع الأهلي والزمالك عندما كان يتولى مسئولية فريق صن داونز، كما واجه منتخب مصر أثناء وجوده في الجهاز الفني لمنتخب جنوب ‏إفريقيا.‏

وأوضح أن الجماهير دائما تطالب بالفوز، وهو ما يضع على الفريق ضغوط كبير‏، وهو اعتاد على هذه الضغوط منذ وجوده مع صن داونز، خاصة أنه نجح معه بالتتويج بالدوري 10 ‏مرات.‏

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جاء ذلك خلال وقائع المؤتمر الصحفي الذي عقد ظهر اليوم السبت بمقر النادي الأهلي بالجزيرة؛ للتعريف بالجنوب افريقي بيتسو موسيماني المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم وجهازه المعاون والذي حضره الكابتن محسن صالح رئيس لجنة التخطيط للكرة وسيد عبد الحفيظ مدير الكرة وعمرو محب مترجم الفريق.

‎ وبدأ الجنوب إفريقي مهمته بقيادة مران الفريق مساء أمس؛ استعدادا لمواجهة المقاولون العرب ‏المقرر لها غدا الأحد ضمن منافسات مسابقة الدوري الممتاز.‏

وعقد محمود الخطيب رئيس النادي جلسة مع موسيماني أمس، في حضور لجنة ‏التخطيط للكرة، وسيد عبدالحفيظ مدير الكرة؛ للترحيب بالجهاز الفني، وللحديث عن العديد من ‏الأمور الخاصة بفريق الكرة في المرحلة المقبلة وتوفير كل ما يلزم لتلبية طموحات الجميع.