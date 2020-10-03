قميص الأهلى.. محسن صالح يقدم هدية لـ موسيماني في ختام مؤتمر تقديمه

حرص محسن صالح، رئيس لجنة التخطيط للكرة بالأهلي على إهداء قميص النادي لبيتسو موسيماني، المدير الفني الجديد للفريق، في نهاية المؤتمر الصحفي الذي عقد ظهر اليوم بمقر النادي بالجزيرة؛ لتقديمه لوسائل الإعلام.
وقام الجهاز الفني الجديد للأهلي بقيادة بيتسو موسيماني على التقاط الصور التذكارية مع قميص الأهلي في حضور سيد عبد الحفيظ مدير الكرة.
وعبر الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي عن سعادته بالدعم الكبير الذي لمسه من الجميع، وعلى رأسهم محمود الخطيب رئيس النادي، وسيد عبد الحفيظ مدير الكرة، وأمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي.
وقال موسيماني خلال المؤتمر الصحفي الخاص بتقديمه لوسائل الإعلام إنه يلقى كل سبل الدعم والترحيب أيضا من جهازه المعاون والإداري وأيضا من اللاعبين.
وأضاف: «هناك معرفة سابقة مع لاعبي الأهلي من خلال اللقاءات السابقة بين الأهلي وصن داونز، وأعرفهم جيدا، وهو ما يسهل كثيرًا في مشوارنا سويًا».
وأكد أنه ليس غريبًا عن النادي الأهلي ولاعبيه وجماهيره وإعلامه، وهناك علاقة تجمعه بكل منظومة الأهلي، مؤكدًا أنه يرتبط بعلاقة قوية مع عبد المنعم شطة، مدير الأكاديميات بالنادي؛ بحكم عمله في الاتحاد الإفريقي «كاف» في وقت سابق.
واشار إلى أنه يعرف حسن شحاتة المدير الفني الأسبق للمنتخب الوطني، وأنه سبق والتقى معه في المغرب ، وقال إنه يعتبره والده ويحترمه ويحمل له كل مشاعر التقدير.
وقال إنه سعيد بالدعم الإعلامي الذي وجده من الجميع، مؤكدًا أن الانتصارات فقط هي من ستسعد جماهير الأهلي.
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