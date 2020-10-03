موسيماني يكشف طريقة لعب الأهلي وجلسته مع الخطيب

أكد بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي أن محمود الخطيب رئيس النادي، رحب به، ومنحه ثقة كبيرة خلال المقابلة التي جمعت بينهما في اليوم الأول له أمس بعد وصوله إلى القاهرة، وأنه لا يحتاج إلى معرفة شعبية الأهلي أو طموحات جماهيره التي تبحث دائما عن الفوز بالبطولات.
جاء ذلك خلال وقائع المؤتمر الصحفي الذي عقد ظهر اليوم السبت مقر النادي الأهلي بالجزيرة للتعريف بالجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم وجهازه المعاون.
حضر المؤتمر محسن صالح رئيس لجنة التخطيط للكرة وسيد عبد الحفيظ مدير الكرة وعمرو محب مترجم الفريق.
وقال موسيماني إنه من باب المصادفة أنه لعب مع صن داونز بنفس طريقة الأهلي التي يخوض بها المباريات، وأنه ليس من المؤكد أن يخوض المباريات بطريقة واحدة، وأنه قد يغير طريقة اللعب مستقبلا في حالة التعاقد مع لاعبين جدد.
وأشار إلى أنه شاهد مباريات الأهلي، خاصة مباراة الفريق أمام الزمالك، وأنه هناك مرونة في طريقة لعب الفريق، خاصة أن الأهلي استطاع أن يحقق نجاحا من خلال الفوز بالدوري والوصول إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، وأنه لا يحتاج إلى تعديل طريقة لعب في المرحلة الحالية.
وبدأ الجنوب إفريقي مهمته بقيادة مران الفريق مساء أمس؛ استعدادا لمواجهة المقاولون العرب المقرر لها غدا الأحد ضمن منافسات مسابقة الدوري الممتاز.
وعقد محمود الخطيب رئيس النادي جلسة مع موسيماني أمس، في حضور لجنة التخطيط للكرة، وسيد عبدالحفيظ مدير الكرة؛ للترحيب بالجهاز الفني، وللحديث عن العديد من الأمور الخاصة بفريق الكرة في المرحلة المقبلة وتوفير كل ما يلزم لتلبية طموحات الجميع.
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