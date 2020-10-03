أبراهام يقود هجوم تشيلسي أمام كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي

أعلن فرانك لامبارد المدير الفني لفريق تشيلسي، تشكيل فريقه الأساسي، لمواجهة كريستال بالاس بعد قليل، على ملعب "ستامفورد بريدج"، ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي.
وجاء تشكيل تشيلسي كالتالي..
إدوارد ميندي - سيزار ازبيليكويتا - تياجو سيلفا - كورت زوما بينجامين تشايلويل - نجولو كانتي - جورجينيو - كالوم هودسون أودوي - كاي هافيرتز - تيمو فيرنر - تامي أبراهام.
بينما شهدت دكة بدلاء تشيلسي تواجد كل من، كيبا، جيرو، كوفاسيتش، بوليسيتش، توموري، جاميس، ماسون مونت.
وبدأ تشيلسي مشواره في البريميرليج بالفوز على برايتون 3-1، ثم خسر أمام ليفربول 2-0، قبل أن يتعادل مع ويست بروميتش ألبيون 3-3 الجولة الماضية.
ويحتل تشيلسي المركز التاسع في جدول ترتيب فرق البريميرليج، برصيد 4 نقاط، متفوقًا عل برايتون الذي يحتل المركز الـ 13 بنقطة واحدة.
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