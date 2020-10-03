محسن صالح يعدد مزايا التعاقد مع «موسيماني» لقيادة الأهلي

أعرب محسن صالح، رئيس لجنة التخطيط للكرة بالأهلي، عن سعادته بتولي بيتسو موسيماني، قيادة تدريب الأهلي خلال المرحلة المقبلة بعد قرار التعاقد معه لمدة موسمين لخلافة السويسري رينيه فايلر.

وأضاف أثناء المؤتمر الصحفي الخاص بتقديم موسيماني لوسائل الإعلام مديرا فنيا للفريق أن فايلر المدير الفني السابق للفريق كان يمهد للرحيل عن القيادة الفنية للفريق، ومن ثم تحركنا سريعًا للبحث عن مدرب مناسب لهذه المرحلة، خاصة أن المدرب السابق قدم مؤشرات بالجملة تؤكد عدم رغبته في البقاء بمنصبه.

وأوضح أن الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي والمشرف العام على الكرة، طلب من لجنة التخطيط التحرك سريعًا للتعاقد مع مدير فني جديد لخلافة فايلر، خاصة أن الأهلي لا ينتظر كثيرًا، في ظل ضيق الوقت لارتباط الفريق محليًا وإفريقيًا.

وأشار إلى أن من أهم الشروط التي تم وضعها لاختيار المدرب الجديد أن يكون جاهزًا فورًا لقبول المهمة، مؤكدًا أن النادي تلقى الكثير جدًا من السير الذاتية لعدد من المدربين الذين ينتمون للعديد من المدراس العالمية ومنها البرازيلية والأرجنتينية والهولندية وغيرها.

وقال : «كنا نمتلك العديد من الحلول حال عدم التوصل لاتفاق مع مدير فني أجنبي جديد، من خلال الاعتماد على مدرب من أبناء الأهلي، ولكن في النهاية تم الاستقرار على تعيين بيتسو موسيماني».

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وأوضح: «تم الاستقرار في النهاية على 6 أسماء من بينهم موسيماني، وتم الاستقرار على تعيينه؛ نظرًا لخبراته الإفريقية ومعرفته بقيمة واسم الأهلي بحكم عمله الطويل في القارة الإفريقية».

وتابع: «بعض المرشحين بعد «فلترتهم» كان أغلبهم لم يعمل من قبل في القارة الإفريقية، ومن ثم رجحنا كفة موسيماني، خاصة أنه مدرب كبير سبق له العمل مع كارلوس البرتو بيريرا المدرب البرازيلي الشهير».

وأضاف: «موسيماني مدرب إفريقي بعقلية أوروبية ويمتلك فكرا خططيا وتكتيكيا مميزا، خاصة في ظل الخبرات التي يحملها على مدار مشواره مع التدريب».

وذكر أن كرة القدم لا تعترف بالجنسية، مؤكدًا أن موسيماني قادر على تحمل المسئولية في ظل امتلاكه إمكانيات تؤهله للنجاح مع نادي القرن.

وأشار رئيس لجنة التخطيط للكرة بالأهلي إلى أن محمود الخطيب رئيس النادي حصل على موافقة رئيس نادي صن داونز للموافقة على تولي موسيماني قيادة الأهلي، مؤكدًا أن أمير توفيق مدير التعاقدات قاد المفاوضات المالية مع المدرب، وتم التوصل لكل شيء في ظل ترحيب موسيماني الشديد بخوض تجربة قيادة النادي الأهلي.