الرياضة

مكوينا يرفض الانتقال لتدريب الأهلي مع موسيماني ويفضل البقاء في صن داونز

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أعلن رولاني مكوينا، المدرب المساعد في فريق صن داونز الجنوب إفريقي، عن بقائه في فريقه للموسم المقبل وعدم انضمامه إلى الجهاز الفني المعاون لبيتسو موسماني في النادي الأهلي.

وترددت أنباء في الفترة الأخيرة عن انضمام مكوينا للجهاز الفني المعاون لموسيماني مع النادي الأهلي.

ونشر مكوينا بيانا جاء فيه:" أنا منتمى لصن داونز وسأستمر مع الفريق."

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وأضاف :" لقد تلقيت العديد من الاستفسارات حول إمكانية ذهابي لتدريب الأهلي، لكنني سعيد هنا وسأكمل مسيرتي هنا، رئيس صن داونز دعمني، والمشجعين دائما وثقوا في وأنا ممتن لهم تلك الثقة."

وكان دوت الخليج قد انفرد برفض إدارة صن داونز رحيل مكوينا للانضمام مع بيتسو موسيماني في الجهاز المعاون له لقيادة الأهلي.

ووصل موسيمانى إلى القاهرة أمس الجمعة، قادما من بلاده لتدريب الأهلى خلفا للسويسرى رينيه فايلر المدير الفنى السابق للفريق.

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