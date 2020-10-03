ربيع ياسين يضم ثلاثة لاعبين من مواليد 2003 لمنتخب الشباب

أكد ربيع ياسين المدير الفني لمنتخب الشباب المصري تحت 20 سنة ان فريق الشباب يستعد لبطولة شمال أفريقيا بتونس بكل التركيز والقوة علي الرغم من الغيابات التي يعاني منها لغياب أكثر من 17 لاعبا مع الأندية سواء في الدوري الممتاز أو دوري القسم الثاني وأنه يقدر ظروف بعض الأندية في الاحتفاظ ببعض اللاعبين لحاجة الأندية إليهم في المشاركة نتيجة احتدام المنافسة في الأسابيع الأربعة المتبقية من الدوري الممتاز والقسم الثاني لذلك قرر ضم يوسف حسن من المقاولون العرب وكريم محمد وأحمد شريف من وادي دجلة نظرًا للنقص العددي في صفوف الفريق
وأبدي المدير الفني استيائه من عدم إرسال الأندية للاعبيها الشباب الذين لا يشاركون مطلقا في المباريات وأنه من الأفضل ان ينضموا المعسكر المفتوح للمنتخب المقام حاليا باستاد القاهرة الدولي وتجهيزهم واحتكاكهم في المباريات الودية بدلا من مشاركتهم في تدريبات الفريق الأول فقط مما يؤثر علي لياقتهم البدنيةً والنفسية في هذا التوقيت الحرج للمنتخب حيث يتبقى اربع أسابيع فقط قبل السفر الي بظولةً شمال أفريقيا المؤهلة لبطولة كاس الأمم الأفريقية بموريتانيا 2021.
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