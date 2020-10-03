الرياضة

ربيع ياسين يضم ثلاثة لاعبين من مواليد 2003 لمنتخب الشباب

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أكد ربيع ياسين المدير الفني لمنتخب الشباب المصري تحت 20 سنة ان فريق الشباب يستعد لبطولة شمال أفريقيا بتونس بكل التركيز والقوة علي الرغم من الغيابات التي يعاني منها لغياب أكثر من 17 لاعبا مع الأندية سواء في الدوري الممتاز أو دوري القسم الثاني وأنه يقدر ظروف بعض الأندية في الاحتفاظ ببعض اللاعبين لحاجة الأندية إليهم في المشاركة نتيجة احتدام المنافسة في الأسابيع الأربعة المتبقية من الدوري الممتاز والقسم الثاني لذلك قرر ضم يوسف حسن من المقاولون العرب وكريم محمد وأحمد شريف من  وادي دجلة نظرًا  للنقص العددي في صفوف الفريق  

وأبدي المدير الفني استيائه من عدم إرسال الأندية للاعبيها الشباب الذين لا يشاركون مطلقا في المباريات وأنه من الأفضل ان ينضموا المعسكر المفتوح للمنتخب المقام حاليا باستاد القاهرة الدولي وتجهيزهم واحتكاكهم في المباريات الودية بدلا من مشاركتهم في تدريبات الفريق الأول فقط مما يؤثر علي لياقتهم البدنيةً والنفسية في هذا التوقيت الحرج للمنتخب حيث يتبقى اربع أسابيع فقط قبل السفر الي بظولةً شمال أفريقيا المؤهلة لبطولة كاس الأمم الأفريقية بموريتانيا 2021.

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