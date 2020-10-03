وزير الشباب والرياضة يفتتح ملتقى توظيف أعضاء نادي الزهور..غدا

يشهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة افتتاح ملتقى توظيف الشباب الذي تنظمه الوزارة ( الإدارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب - الإدارة العامة للمشروعات) لأعضاء نادي الزهور بمشاركة عدد من شركات القطاع الخاص، وبالتعاون مع إدارة نادي الزهور، وذلك غدا الأحد بمقر النادي بمدينة نصر.

ويوفر الملتقي فرص عمل متنوعة في مجالات الأدوية والمطاعم وإنتاج الغزل والنسيج، والصناعات البلاستيكية والتأمين، تقدمها أكثر من 15 شركة من القطاع الخاص وذلك للشباب والفتيات من أعضاء النادي ذوي الخبرة وبدون خبرة.

ويأتي الملتقي في اطار حرص الوزارة علي توفير فرص عمل حقيقية بالقطاع الخاص، والمساهمة في مواجهة البطالة، وتنفيذ شراكات مع كافة القطاعات والجهات المعنية لمساعدة الشباب في الحصول على فرص عمل جادة.