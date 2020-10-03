جمال محمد علي يكشف أسباب تمسكه بعدم تأجيل بطولة شمال أفريقيا للشباب

قال الدكتور جمال محمد علي، نائب رئيس اللجنة الخماسية، إن هناك أسبابا وراء عدم الموافقة على تأجيل بطولة شمال أفريقيا لمنتخب الشباب المصري تحت 20 سنةً، أهمها جاهزية لاعبي منتخب الشباب المصري نظرا لمشاركتهم بصفة مستمرة مع أنديتهم في الدوري الممتاز ، أو القسم الثاني عكس المنتخبات الأخرى المشاركة فى البطولة، مثل الجزائر وليبيا والمغرب.

وأضاف المشرف العام على منتخب الشباب، أن الأندية المصرية في بداية نوفمبر ستكون الفرصة متاحة بصورة أكبر، لتواجد اللاعبين مع المنتخب في هذا التوقيت عقب نهاية الدوري المصري دون وجود صعوبات تمنع بعض الأندية من إرسال لاعبيها للمنتخب، للمشاركة في المعسكر المغلق للمنتخب المصري والمباريات الودية الدولية.

وأوضح أمه اتفق مع ربيع ياسين المدير الفني لمنتخب الشباب، بضرورة التمسك بالموعد المحدد مسبقًا من قبل اتحاد شمال أفريقيا، على الرغم من عدم ممانعة المدير الفني وباقي أعضاء الجهاز الفني في التأجيل المقترح من بعض منتخبات شمال أفريقيا.

يذكر أن اتحاد شمال أفريقيا، أرسل خطابا إلى المنتخبات المشاركة لاستطلاع رأيهم في تأجيل البطولة، من التاسع من نوفمبر لمدة شهر في العاصمة التونسية وتنتهي المهلة المحددة للرد بعد غد الاثنين، ومن المقرر أن يتم تحديد الموعد النهائي للبطولة في نهاية الأسبوع الجاري.