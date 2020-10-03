الرياضة

وليد شعبان يطالب بمسح محافظات الجمهورية للبحث عن حكام جدد

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وتدرس لجنة الحكام الرئيسية فى اتحاد الكرة برئاسة وجيه أحمد، إجراء تغييرات فى نظام اختبارات حكام القائمة الدولية خلال الموسم الجاري.
ومنح الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا لجان الحكام فى الاتحادات الأهلية فى العالم موعدا حتى يوم ٣٠ أكتوبر المقبل، من أجل إرسال القائمة الدولية لقضاة الملاعب تمهيدا لاعتمادها.
وتتضمن التغييرات إجراء اختبار اليويو تيست داخل الملعب للحكام المرشحين للقائمة الدولية بدلا من وارنر الذي يجري حول الملعب بجانب اختبارات اللغة الأجنبية.

وتواجه اللجنة الرئيسية للحكام أزمة تتمثل فى ضيق الوقت لإجراء الاختبارات النظرية والبدنية للحكام لاسيما وأن انتهاء المسابقة المحلية سواء الدورى الممتاز وكأس مصر فى نهاية شهر أكتوبر بالتزامن مع انتهاء مهلة الفيفا ما يتعذر معه الانتهاء من كافة الاختبارات الخاصة للقضاة الملاعب المرشحين للقائمة الدولية.  

كما تواجه لجنة الحكام بعض التحديات خلال الاستعداد لإرسال قائمة الحكام الدولية النهائية التي لا تضم سوى ٧ مقاعد خاصة بمصر فى الفيفا.
وتسعى لجنة الحكام لحسم ملف القائمة الدولية قبل انتهاء شهر أكتوبر القادم وإرسال الأسماء إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا من أجل اعتمادها بشكل رسمي.
يذكر أن قائمة الحكام الدولية التي تشارك فى إدارة منافسات البطولات المحلية تضم كل من : ابراهيم نور الدين وأمين عمر وجهاد جريشة ومحمد عادل وأحمد الغندور ومحمد معروف ومحمود البنا.
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