الرياضة

تشيلسي يستعيد نغمة الانتصارات برباعية في شباك كريستال بالاس

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حقق فريق تشيلسي بقيادة فرانك لامبارد، فوزًا ثمينًا على حساب ضيفه كريستال بالاس بنتيجة 4-0، اليوم، السبت، في افتتاح الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي.

وجاءت الأهداف عن طريق الثلاثي بن تشيلويل في الدقيقة 50، وزوما في الدقيقة 66، وجورجينيو في الدقيقتين 78 و83 من ركلتي جزاء.

وسيطر تشيلسي على مجريات المباراة بالكامل، حيث وصلت نسبة استحواذه إلى 66% مقابل 34% بكريستال بالاس.

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وتعد هذه المقابلة، هي  المرة الأولى التي ينجح خلالها تشيلسي في تحقيق 6 انتصارات متتالية على حساب كريستال بالاس في البريميرليج.

وبدأ تشيلسي مشواره في البريميرليج بالفوز على برايتون 3-1، ثم خسر أمام ليفربول 2-0، وتعادل مع ويست بروميتش ألبيون 3-3 الجولة الماضية، قبل أن يستعيد نغمة انتصاراته بالفوز على كريستال بالاس.

وبهذا الفوز رفع تشيلسي رصيده إلى 7 نقاط في المركز الرابع بجدول ترتيب فرق الدوري الإنجليزي مؤقتًا، فيما تجمد رصيد كريستال بالاس عند 6 نقاط.

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