الأهلي يعلن استمرار عضو آخر في الجهاز المعاون لـ«موسيماني»

أعلن سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، استمرار الدكتور عمرو محب، ضمن الجهاز الفني للقيام بأعمال الترجمة لـ«بيتسو موسيماني» المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم بالنادي.

وقال عبد الحفيظ إن «عمرو محب» من الكفاءات المتميزة، واستمراره في الجهاز الفني لفريق الكرة يعد مكسبا كبيرا، بعد الأداء الجيد الذي قدمه خلال الفترة الماضية.

وقال بيتسو موسيماني، المدير الفني الجديد إن هناك مبدأ واحد للجماهير، ‏وهو الفوز بجميع البطولات التي يشارك بها الفريق، وأنه لا شيء يسعد الجماهير سوى تحقيق ‏الفوز بالألقاب، وهو ما يسعى إليه في المرحلة المقبلة.

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جاء ذلك خلال وقائع المؤتمر الصحفي الذي عقد ظهر اليوم السبت بمقر النادي الأهلي بالجزيرة للتعريف بالجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم وجهازه المعاون، والذي حضره محسن صالح رئيس لجنة التخطيط للكرة، وسيد عبد الحفيظ، مدير الكرة، وعمرو محب، مترجم الفريق.

وأوضح موسيماني، أنه بدأ مشواره مع الفريق بالفعل من خلال قيادة أول مران بعد وصوله أمس إلى القاهرة، وأنه سيستغل مباراة المقاولون العرب غدا وما تبقى من مباريات أخرى للأهلي في الدوري؛ للترتيب للمرحلة المقبلة، خاصة مباراة الوداد المغربي، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال ‏إفريقيا.‏

وأشار إلى أنه سبق وخاض العديد من المباريات تحت ضغوط كبيرة مع صن داونز، خاصة أن الفريق ‏كان يخوض مباراة كل ثلاثة أيام.

‏وشدد المدير الفني على أنه سيعول كثيرا على الجهاز المعاون له في ملف اللاعبين المعارين، ‏وأنه يعرف المغربي وليد أزارو، وسيعيد تقييم الأمور من جديد في هذا الملف وتحديد ‏احتياجات الفريق.‏