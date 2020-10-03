بعد تصريحات والد الحكم.. مصدر يكشف موقف عقوبة فرجاني ساسي بعد مباراة الزمالك والمصري

كشف مصدر مطلع داخل اتحاد الكرة عن مدى تأثير التصريحات التى أطلقها والد الحكم الدولى أمين عمر الذى أدار مباراة الزمالك التي انتهت بفوز الفارس الأبيض بهدف دون رد أحرزه محمود علاء.
كان اتحاد الكرة قرر إحالة فرجاني ساسي لاعب نادى الزمالك الى لجنة الانضباط في واقعة طرده عقب اعتدائه على الدولى أمين عمر حكم مباراة الزمالك والمصري.
وتحدث محمد عمر، والد الحكم الدولي أمين عمر، عن أسباب حضوره مباراة نادي الزمالك والمصري البورسعيدي الأخيرة وقال في تصريحات تليفزيونية: "كنت أرافق نجلي في لقاء الزمالك والمصري بسبب عدم وجود له أصدقاء من حكام منطقة القاهرة".
وتابع: "نجلي لم يتعرض للضرب أو الإهانة من فرجاني ساسي ولو تعدى فرجاني عليه كان سيقوم إنهاء المباراة ولكن اللاعب اعترض بشكل غير لائق فقط" والثنائى أمير مرتضى وجنش دخلا غرفة الحكام بعد انتهاء المباراة وحرصا على الاعتذار لنجلي بعد واقعة ساسي.
وقال المصدر أن تصريحات والد حكم مباراة الزمالك والمصري لن تؤثر على لجنة الانضباط التى سوف تقوم بالاطلاع على تقرير الحكم ومراقب المباراة من أجل اتخاذ القرارات اللازمة حيال الوقائع المؤسفة الصادرة أثناء وعقب انتهاء المباراة.
وأشار إلى أن الأمر بيد لجنة الإنضباط بعد وصول تقرير حكم اللقاء أمين عمر تمهيدا للاطلاع على الواقعة تمهيدا لاتخاذ العقوبات اللازمة حيال الواقعة.
وكشف أسامة إسماعيل مدير ادارة الإعلام فى اتحاد الكرة عن اختصاصات لجنتى الانضباط والمسابقات فى الجبلاية إزاء صدور أي سلوك خارج عن النص.
قال أسامة إسماعيل عبر تغريدة على تويتر : التصرفات الخارجة عن الروح الرياضية وسوء السلوك حتى ولو حدثت داخل الملعب وفي الإطار الزمني للمباراة تستوجب توقيع عقوبة من لجنة الانضباط.
أضاف: أما عقوبات لجنة المسابقات ترتكز فقط على المواقف المعتادة في المباراة ولذلك لم يصدر عن "المسابقات" هذا الموسم أي لوائح عقابية لحالات سوء السلوك.
كان مصدر مطلع داخل اتحاد الكرة اكد ان لجنة الانضباط برئاسة المستشار سيد بندارى سوف تلجأ إلى المادة ٢٢ فى لائحة الانضباط والأخلاق بشأن واقعة التعدى على الحكم فى مباراة الزمالك والمصري التي أقيمت مساء أمس الخميس وانتهت بفوز الفارس الأبيض بهدف دون رد.
وقام فرجاني ساسي لاعب الزمالك فى لقاء المصري بخلع السماعة من أمين عمر حكم اللقاء والاعتراض على قراراته والإعتداء عليه وبدوره قام الحكم بطرده في الدقيقة 36.
قال المصدر ذاته أن المادة ٢٢ من لائحة الانضباط والأخلاق تنص على أن الاعتداء او محاولة الاعتداء على الحكم أو مساعديه او مقيم الحكم والمراقب الإداري يتم معاقبة المخالف بالإيقاف ولم يتم تحديد المدة الزمنية او الغرامة المالية بحد أدنى ٥٠ ألف جنية أو الشطب أو تغريمه قيمة ما أتلفه.
ولا تشمل عقوبة الإيقاف المنتظر توقيعها منع ساسي من المشاركة بصفوف فريق الزمالك في مباراة الرجاء المغربي بنصف نهائى دورى ابطال افريقيا وتقتصر فقط على اللقاءات المحلية.
كان مصدر مطلع داخل اتحاد الكرة اكد ان لجنة الانضباط برئاسة المستشار سيد بندارى سوف تلجأ إلى المادة ٢٢ فى لائحة الانضباط والأخلاق بشأن واقعة التعدى على الحكم فى مباراة الزمالك والمصري التي أقيمت مساء أمس الخميس وانتهت بفوز الفارس الأبيض بهدف دون رد.
وقام فرجاني ساسي لاعب الزمالك فى لقاء المصري بخلع السماعة من أمين عمر حكم اللقاء والاعتراض على قراراته والإعتداء عليه وبدوره قام الحكم بطرده في الدقيقة 36.
قال المصدر ذاته أن المادة ٢٢ من لائحة الانضباط والأخلاق تنص على أن الاعتداء او محاولة الاعتداء على الحكم أو مساعديه او مقيم الحكم والمراقب الإداري يتم معاقبة المخالف بالإيقاف ولم يتم تحديد المدة الزمنية او الغرامة المالية بحد أدنى ٥٠ ألف جنية أو الشطب أو تغريمه قيمة ما أتلفه.
ولا تشمل عقوبة الإيقاف المنتظر توقيعها منع ساسي من المشاركة بصفوف فريق الزمالك في مباراة الرجاء المغربي بنصف نهائى دورى ابطال افريقيا وتقتصر فقط على اللقاءات المحلية.
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