راؤول خيمينيز يجدد عقده مع ولفرهامبتون حتى 2024

وكان مقررًا لـ خيمينيز أن ينتهي عقده مع ولفرهامبتون بنهاية موسم 2022-2023.
وعبر خيمينيز عن سعادته بتجديد عقده مع ولفرهامبتون مؤكدًا أنه فخور وسعيد بالتواجد في نادي عظيم مثل ولفرهامبتون على حد قوله.
وانضم خيمينيز لصفوف ولفرهامبتون من بنفيكا البرتغالي على سبيل الإعارة عام 2018، قبل أن يفعل النادي الإنجليزي بند الشراء في عقده مقابل 38 مليون جنيه إسترليني.
وسجل خيمينيز 46 هدفًا مع ولفرهامبتون في 103 مباراة شارك فيها معهم في مختلف المسابقات، وقادهم للتأهل العام الماضي لبطولة الدوري الأوروبي.
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