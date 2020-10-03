الدوري الألماني.. دورتموند يتقدم على فرايبورج بهدف هالاند في الشوط الأول

تقدّم فريق بوروسيا دورتموند على نظيره فرايبورج بهدف دون رد، في المباراة، التي تجمعهما حاليًا، ضمن منافسات الجولة الثالثة، من مسابقة الدوري الألماني.

جاء هدف بوروسيا دورتموند الوحيد عن طريق إيرلينج هالاند في الدقيقة 31، من عمر المباراة.

سيطر بوروسيا دورتموند على الشوط الأول بنسبة استحواذ بلغت 64 %، وسدد 7 تسديدات منهم 3 على المرمى، بينما سدد فراريبوج تسديدة واحدة طوال الـ 45 دقيقة، جاءت خارج القائمين والعارضة.

ويسعى بوروسيا دورتموند لمصالحة جماهيره بتحقيق الفوز في مباراة اليوم، بعد خسارة السوبر الألماني أمام بايرن ميونخ، بنتيجة 3 - 2، الأربعاء الماضي، بالإضافة إلى الخسارة أمام أوجسبورج بهدفين دون رد، في آخر مباراة بمسابقة الدوري. Advertisements في المقابل يطمح فرايبورج في مواصلة انطلاقته القوية هذا الموسم بانتزاع الثلاث نقاط من أسود الفيستيفيال، للدخول في المنافسة على اللقب مبكرا. ويحتل فرايبورج المركز السادس في جدول ترتيب مسابقة الدوري الألماني برصيد 4 نقاط بفارق نقطة عن بوروسيا دورتموند صاحب المركز الـ 11.

يذكر أن الحكومة الألماني تراجعت مؤخرا عن قرار عودة الجماهير في الوقت الحالي، خوفا من تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" في المدرجات.