لاعبو الزمالك يخضعون لتحليل «رابيد تيست» استعدادًا لمواجهة سموحة بالكأس

خضع لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لتحليل "رابيد تيست" للكشف عن فيروس كورونا.

يأتي هذا قبل تدريب اليوم استعدادًا للقاء سموحة في دور الستة عشر لبطولة كأس مصر ، المقرر لها يوم الاثنين المقبل باستاد الإسماعيلية.

وذلك وفقا للبروتوكول الطبي المتبع في الفترة الحالية بناء على تعليمات وزارة الصحة من أجل الكشف عن فيروس كورونا.

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ومن المقرر أن ينتظم الفريق الأبيض في معسكر مغلق غدا الاحد بالإسماعيلية استعدادا للقاء الفريق السكندري في الكأس.

ويعقد البرتغالي باتشيكو المدير الفني للفريق الأبيض جلسة مع اللاعبين اليوم لمناقشة الأخطاء التي وقع بها اللاعبون خلال المباراة الماضية .

ويقوم الجهاز الفني للفريق بشرح نقاط القوة والضعف بالفريق المنافس ووضع بعض التعليمات الفنية والخطط التكتيكية لتنفيذها بالمباراة المقبلة.