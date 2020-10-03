تعرف على تشكيل نادي النصر السعودي لمواجهة بيرسبوليس بدوري أبطال آسيا

أعلن البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني لنادي النصر، عن تشكيل الفريق الأول لكرة القدم، لمواجهة بيرسبوليس الإيراني، ضمن منافسات نصف نهائي دوري أبطال آسيا 2020.

وتأهل النصر، إلى نصف نهائي دوري أبطال آسيا، بعد الفوز على الأهلي، بهدفين دون رد، وهي نفس النتيجة، التي ضرب بها بيرسبوليس، فريق باختاكور الأوزباكي.

ودفع فيتوريا، بتشكيله المثالي، والذي فاز به على التعاون والأهلي، في دور الـ16 وربع النهائي، وبتواجد خالد الغنام، الذي تأكدت سلامته، بعد الإصابة الأخيرة التي تعرض لها.

وفيما يلي.. تشكيل النصر الأساسي أمام بيرسبوليس الإيراني:

حراسة المرمى: براد جونز.

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خط الدفاع: عوض خميس – عبدالله مادو – مايكون بيريرا – سلطان الغنام.

خط الارتكاز: عبدالله الخيبري – عبدالمجيد الصليهم.

الوسط الهجومي: خالد الغنام – بيتي مارتينيز – عبدالفتاح عسيري.

قلب الهجوم: عبدالرزاق حمد الله.

جدير بالذكر أن الفائز من مباراة الليلة بين النصر وبيرسبوليس، سيضمن بطاقة التأهل إلى مونديال الأندية 2021 بالصين، مهما كانت نتيجته في النهائي.