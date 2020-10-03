المقبالي يؤكد وجود أزمة مالية في النادي وخطأ مشترك تسبب في أزمة بين الطرفين

- في لقاء مشترك بين مجلس الإدارة ورؤساء الفرق الأهلية بنادي صحار

في أمسية جمعت المهندس إبراهيم بن عبدالله المقبالي رئيس مجلس إدارة نادي صحار برؤساء الفرق الأهلية التابعة للنادي بالمقر الجديد لصحار في مويلح ، سادت الشفافية والصراحة هذا اللقاء الذي كشف الكثير من الجوانب التي كانت محل نقاش دائر في أروقة النادي وفرقه الأهلية لفترة طويلة دون أن تجد الحلول الناجعة لتجاوزها بالصورة المثالية بحثا عن بداية جديدة يسير عليها النادي الأخضر نحو المراكز المتقدمة التي يبحث عنها في كافة الميادين ، ناهيك عن رحلة العمل الجاد الذي يفترض أن تكون بوابة المجلس نحو آفاق أرحب وأوسع بحثا عن الإيجابية التي يتطلع لها الجميع في السنوات القادمة .

اللقاء الذي عقد عصر أمس الأول بحضور ما يقارب من ثلثي رؤساء الفرق الأهلية بالنادي جاء إيجابيا للغاية ، وخرج الجميع منه بإيجابيات كثيرة ستخدم الطرفين وستساهم في رسم خارطة الطريق التي يتمنى الجميع أن تكون وفق ما رسمه أبناء الولاية .

مديونية

تطرق المهندس إبراهيم بن عبدالله المقبالي رئيس مجلس ادارة نادي صحار للحديث عن قيمة المديونية التي يعاني منها النادي مؤكدا أنها تصل إلى ( 200 ) ألف ريال عماني وهناك حكم واجب التنفيذ من المحكمة بالحجر على ممتلكات النادي بعد أن صدر حكم في هذا الجانب ، مشيدا في موضع آخر بالعمل الكبير الذي يبذل من الجميع لتوثيق منجزات النادي في السنوات الماضية على الرغم من تعاقب مجالس الادارات ، كما طالت الاشادة تلك الإنجازات التي تحققت على يد الفرق التابعة للنادي ، وقائمة اللاعبين المجيدين واعتبرها الجميع خطوة إيجابية لتدوين مسيرة النادي وحفظ تاريخه منذ تأسيسه ، واعتبار تلك الخطوة مجالا رحبا للعمل التطوعي لخدمة الكيان الصحاري . وأكد رئيس نادي صحار بأن الأمور المالية متعسرة جدا وأن الأندية لو أحيلت لجهاز الرقابة المالية للدولة لأغلقت لهذا السبب ، مؤكدا بأن عقود الشراكة التي أبرمت بين النادي وجهات أخرى لم تصب في مصلحة النادي إطلاقا ، كما أبدى استغرابه من قيمة تكلفة ملعب النادي الجديد في سيح مويلح ( مليون وثمانمائة ألف ريال ) دون وجود عامل للنادي .

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مشكلة قائمة

أكد المقبالي في حديثه حول المشكلة القائمة بين مجلس ادارة نادي صحار والفرق الأهلية والخاصة بدورة الفرق الأهلية للدرجة الأولى بالنادي بأن هناك خطأ مشتركا وقع فيه الطرفان ، ولا بد من الجلوس على طاولة الحوار لحل تلك المشكلة التي أخذت وقتا طويلا من الوقت دون حلول جذرية .

رؤساء الفرق الأهلية الحضور كان لهم رأي كذلك ، حيث تحدث رئيس فريق النجوم خليفة الشافعي بأن القائمين على الفرق الأهلية بالنادي يتحملون ما يحدث في النادي حاليا في ظل وجود جمعية عمومية شاركت في هذه القرارات بعد أن تم تغييبها الفترة الماضية ، وتحدث محمد الغيثي رئيس فريق البرج بضرورة عمل خطة اقتصادية مستقبلية للتغلب على مديونية النادي ، وقال حمد الفضيلي نائب رئيس فريق الهمبار بأنه لا بد من اتخاذ حلول لمعالجة المديونية أبرزها القيام بتسوية مالية مع أصحاب المطالبات بأسرع وقت ممكن ، فيما أكد البعض في ذات الوقت بأن دورهم مهمش بعدم اللجوء لهم في أخذ المشورة ببعض الجوانب الخاصة بالنادي ، مبدين أسفهم على الوضع الذي أوصل الامر للحجز على ممتلكات النادي ، مشيدين في ذات الوقت بالخطوة التي قام بها مجلس الإدارة الحالي بدعوتهم لمناقشة وضع النادي ، مشددين على أهمية العمل على تثبيت الفريق الكروي الأول بالنادي بدوري الأضواء .

الجدير بالذكر ، أن الحضور تناول قيمة عقود اللاعبين في الفترة الماضية والتي كلفت النادي (65) ألف ريال عماني مع وجود مطالبات لفريق كرة الطائرة تصل إلى أكثر من (10) آلاف ريال.

شكر وتقدير

نائب رئيس مجلس إدارة النادي عبدالعزيز العجمي شكر الجميع لتلبية الدعوة ، قبل أن يتم توقيع اتفاقية توريد ملابس رياضية لفرق النادي والبيع الحصري لكل ما يخص مقتنيات النادي مع شركة فالكون والتي مثلها إبراهيم مراد البلوشي وذلك لمدة موسم واحد.

تراخيص الأندية

تحدث ياسر الرواحي رئيس تراخيص الأندية بالاتحاد العماني لكرة القدم في محاضرة مختصرة عن كيفية إدارة التراخيص وفق رؤية الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بالاضافة إلى الشروط الواجب اتباعها والجوانب الواجب توافرها والخاصة بأنشطة النادي ومنتسبيه وجوانبه التنظيمية والإدارية ، ومن جانبه أقر عبدالعزيز بن محمد العجمي نائب رئيس النادي أن أمور النادي بالنسبة للتراخيص مطمئنة ولا يوجد ما يشكل قلقا بشأنها.