رئيس اللجنة الأولمبية العمانية يشارك في اجتماع رؤساء اللجان الأولمبية الوطنية عبر تقنية الاتصال المرئي

شارك السيد خالد بن حمد البوسعيدي رئيس اللجنة الأولمبية العمانية في الاجتماع الذي عقد ظهر أمس الاول عبر تقنية الاتصال المرئي، والذي جمع رؤساء اللجان الأولمبية الوطنية برئيس اللجنة الأولمبية الدولية جاء هذا الاجتماع استكمالاً للاجتماعين الفائتين بمارس ويونيو الماضيين، وبدأبكلمة مختصرة لسعادة الدكتور توماس باخ رئيس اللجنة الأولمبية الدولية مستعرضاً فيها أبرز وأهم التطورات.

كما تناول الاجتماع عدداً من المواضيع ذات الاهتمام المشترك وناقش أبرز الفرص و التحديات فيما يتعلق بالحركة الأولمبية في ظل جائحة كورونا كوفيد١٩.

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