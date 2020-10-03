اليوم .. منتخبنا الوطني لكرة القدم للصالات يختتم معسكره الداخلي ببوشر استعدادا للمشاركة في النهائيات الآسيوية

في الرياضة 3 أكتوبر,2020

كتب ـ خالد بن محمد الجلنداني :

يختتم اليوم منتخبنا الوطني لكرة القدم للصالات معسكره الداخلي الأول المقام حاليا بالصالة الرئيسية بمجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر وذلك في إطار استعداداته للمشاركة في نهائيات كأس آسيا لكرة القدم للصالات المقرر إقامتها خلال الفترة من 2 إلى 13 ديسمبر المقبل بدولة الكويت الشقيقة، حيث شهد التجمع الأول حضور 18 لاعبا تم اختيارهم من قبل المدرب الوطني يونس الفهدي للدخول في هذا المعسكر، حيث تم التركيز في التدريبات على رفع معدل اللياقة البدنية للاعبين بالإضافة إلى تطبيق عدد من الخطط التي تسهم في انسجام وتأقلم اللاعبين وسط الملعب مع الحرص في الوقت نفسه على تطبيق كافة التدابير الاحترازية المطلوبة حسب النظام الصحي المعد من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم من بينها فحوصات اللاعبين عن مرض كورونا المستجد “كوفيد 19″ وكذلك القياس اليومي لدرجة الحرارة والتباعد بين اللاعبين بالإضافة إلى استخدام المعقمات وارتداء الكمامات.

وقد تواجد في المعسكر 18 لاعبا وهم :عمار بن عبدالرحمن البوسعيدي وهشام بن عبدالله الوهيبي ووليد بن أحمد الفارسي وعبدالعزيز بن عبدالله الرقادي ومحمد بن أحمد اللواتي وسامر بن عبداللطيف البلوشي وخلفان بن حمد المعولي ومنصور بن سيف الهادي ومهند بن علي الشبلي وعيسى بن سبيل البلوشي ومحمد بن زايد العدوي ولؤي بن علي الوهيبي ومعتصم بن رياض الشامسي وزامل بن عبداللطيف البلوشي ويونس بن خميس العويسي ومحمد بن سعيد الحبسي ومحمد بن راشد الحسني وعيسى بن يعقوب الجابري.

أما باقي الجهاز الفني والإداري لمنتخبنا فيتكون من علي بن حمد المعولي مدير المنتخب وماجد بن محمد الوردي أخصائي العلاج وريكاردو دي سيلفا المعد البدني وحسين بن خميس الصالحي مدرب الحراس ومحمود بن سمير السعدي مسؤول المهمات.

ويتضمن برنامج إعداد منتخبنا للبطولة الآسيوية خلال المرحلة القادمة معسكرات داخلية وخارجية، حيث سيعود للتجمع للدخول في معسكره الثاني خلال الفترة من 14 إلى 25 أكتوبر الجاري ليسافر بعدها لمعسكره الخارجي بدولة الامارات العربية المتحدة خلال الفترة من 28 أكتوبر الجاري إلى 12 نوفمبر القادم يتخلله سبع مباريات ودية الأولى مع نادي البطائح بطل الدوري الإماراتي يوم 29 أكتوبر ومباراتان مع منتخب مصر يومي 30 أكتوبر وأول نوفمبر ومع منتخب السعودية مباراتان يومي 5 و7 نوفمبر ومع الكويت يوم 9 نوفمبر ليلتقي في ختام المعسكر مع منتخب الإمارات في 11 نوفمبر، وسوف يعود بعدها لمعسكر داخلي في السلطنة خلال الفترة من 18 إلى 28 نوفمبر القادم ويغادر بعد ذلك للكويت للمشاركة في نهائيات كأس آسيا التي ستقام خلال الفترة من 2 إلى 13 ديسمبر المقبل بالكويت بعدما تم نقلها من تركمانستان.

وسيشارك في البطولة 16 منتخبًا إذ سيلعب منتخبنا الوطني في المجموعة الأولى بجوار فيتنام وتركمانستان وطاجيكستان وفي المجموعة الثانية لبنان والكويت إلى جانب اليابان وقرغيزستان، فيما تضمّ المجموعة الثالثة البحرين وأوزبكستان والصين وإندونيسيا، والمجموعة الرابعة منتخبات إيران حاملة اللقب وتايلاند وكوريا الجنوبية والسعودية، ويتأهل الخمسة الأوائل في البطولة إلى نهائيات كأس العالم المقررة في ليتوانيا خلال العام المقبل.