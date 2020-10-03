الهجن العمانية تخطف الأضواء وتنتزع أقوى وأهم الأشواط في مهرجان البيت متوحد بميدان الوثبة في أبوظبي

- بحور للمغيري تبحر بمجسم البكار و محطم للهشامي يحلق برمز الجعدان

- المضمرون العمانيون يؤكدون المضي لتحقيق المزيد من النتائج المشرفة للهجن العمانية

كتب ـ سهيل بن ناصر النهدي :

خطفت الهجن العمانية الاضواء في مهرجان (البيت متوحد) لسباقات الهجن الذي اقيم الاسبوع الماضي بميدان الوثبة بدولة الامارات العربية المتحدة الشقيقة، حيث استطاعت حسم أهم وأبرز الاشواط لصالحها والفوز بأهم شوطين بالمهرجان اضافة الى 9 اشواط رئيسية .وعلى الرغم من توقف السباقات خلال الفترة الماضية، الا ان خبرة المضمرين العمانيين في أقلمة الهجن مع الظروف بشكل سريع ساهم في استعداد الهجن واكتمال جاهزيتها لخوض التنافس.

الشوط الاول

في الشوط الاول بالمهرجان والرئيسي للبكار وجائزته مجسم (البيت متوحد) للبكار الحجايج الصعوب أبحرت (بحور) لمالكها سعيد بن عامر المغيري بعيدا عن المشاركات و فازت بالمركز الاول بجدارة لتحقق الفوز والناموس الاول لمالكها وللرياضة العمانية، لتذهب السلامات والنواميس على ظهر (بحور) لكل أبناء السلطنة وتهديهم هذا الانتصار الكبير.

وفي الشوطين الثاني والرئيسي المخصص للجعدان الحجايج الصعوب وجائزته مجسم ايضا استطاع (محطم) لناصر بن سالم بن حبيب الهشامي ان يحسم الشوط لصالحه ويهدي الناموس لمالكه ويضيف النقطة الثانية في رصيد ابناء السلطنة، وبذلك تكون الهجن العمانية قد احتكرت لنفسها الصدارة في أهم شوطين بالمهرجان .

نهب العمري

وأضافت (نهب) لعلي بن راشد العمري النقطة الثالثة وحققت المركز الاول من المشاركات وحلقت بعيدا لتهدي الناموس لمالكها وتضيف نقطة جديدة في رصيد الهجن العمانية .

قيادة الوهيبي

(قيادة) لعبدالعزيز بن حمد بن حمدان الوهيبي استطاعت ان تقود مسار الشوط السادس وتضيف النقطة الرابعة في رصيد الهجن العمانية المشاركة بالمهرجان، وفازت بالمركز الاول وبجدارة .

لمحة المالكي

وفي الشوط السابع من مجمل الاشواط حلقت (لمحة) لمالك بن هلال بن سعيد المالكي منفردة وغادرت بالشوط والمركز الاول لتهدي مالكها وجمهورها الفوز والناموس، وتضيف نقطة مهمة ضمن نقاط الهجن العمانية المشاركة .

جلاد الوهيبي

واستطاع (جلاد) ان يحسم الشوط الثامن لصالحه ويهدي مالكه علي بن سعيد الوهيبي نقطة ثمينة وفوز مستحق.

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مهدية الدرع

اما (مهدية) فقد أهدت مالكها احمد بن علي بن سعيد الدرعي المركز الاول عندما فازت باحد الاشواط ضمن المهرجان واستطاعت في شوط قوي ومزدحم ان تحسم الشوط بجدارة .

شامة الوهيبي

وفي الشوط التاسع من ضمن اشواط السباق استطاعت (شامة) لراشد بن صقر الوهيبي ان تغرد بعيدا عن المشاركات وتظفر بالفوز بالمركز الاول بكل جدارة لتهدي مالكها الانتصار المفرح .

شواهين العمري

(شواهين) لحمود بن هدوب العمري غادرت بالمركز الاول والفوز وانتصار وحلقت بعيدا واهدت مالها التهاني والناموس.

وبعد تحقيق هذا الانجاز والذي يعد تحقيقه في هذا الوقت المبكر من الموسم، بداية موفقة للهجن العمانية والمضمرين العمانيين.

وقد التقت (الوطن) بعدد من ملاك ومضمري الهجن الفائزة بالاشواط ففي البداية قال المضمر سعيد بن عامري المغيري: اهدي هذا الفوز والانتصار الذي تحقق لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ وابناء السلطنة كافة .

واشار المغيري الى ان الشوط الاول هو شوط الرمز من الاشواط القوية ولله الحمد استطاعت بحور ان تفوز به بجدارة رغم شدة المنافسة والاعداد الكبيرة المشاركة ، وذلك توفيق من الله سبحانه وتعالى، وجدارة المطية وأهليتها للشوط .

وأكد سعيد المغيري على ان المضمرين العمانيين ماضون الى تحقيق مزيد من الانتصارات في الفترة القادمة وهم على اتم الاستعداد لخوض غمار التنافس في جميع المهرجانات .

من جانبه قال المضمر عامر بن السهران العمري الفوز نهديه لكافة ابناء السلطنة ومحبي رياضة سباقات الهجن والرياضة العمانية بشكل عام، موضحا بان هذه الانطلاقة والانجازات التي تحققت بهذا المهرجان تعتبر بداية طيبة للموسم الحالي، ولله الحمد الهجن العمانية خطفت الاضواء بجدارة .

من جانبه قال المضمر حمود بن حمد حمدان الوهيبي : أشواط مهمة انتصر فيها ابناء السلطنة وحققوا المراكز الاولى، وهذا مؤشر على استعداد الهجن العمانية لخوض المنافسات للموسم القادم، حيث تعتبر هذه بداية طيبة خصوصا في الاعمار الصغيرة من الهجن، وتحقيق هذا العدد من الاشواط يعتبر انجازا مهما سوف نحافظ عليه في الفترة القادمة.

وقال الوهيبي نشكر الحكومة بقيادة حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ على دعمها لرياضة سباقات الهجن، ونحن على امل كبير في تحقيق مزيد من الانجازات خلال الموسم الحالي على المستوى الداخلي او الخارجي .

من جانبه قال سليم بن بن حبيب الهشامي : لله الحمد الانجاز الذي تحقق في مهرجان البيت متوحد انجاز كبير واستطاع الملاك والمضمرون من السلطنة كسب الاشواط الرئيسية وهذا يؤكد صدارة الهجن العمانية على مستوى المهرجان .واكد الهشامي على ان الجهود ستستمر وتتواصل لتحقيق مزيد من الانجازات بعون الله .