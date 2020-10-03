هالاند يقود بروسيا دورتموند للفوز على فرايبورج في الدوري الألماني.. وليفركوزن يتعادل مع شتوتجارت

افتتح النرويجي إيرلنج هالاند التسجيل لـ بروسيا دورتموند في الدقيقة 31، قبل أن يضاعف الألماني من أصول تركية إيمري كان من تقدم فريقه بتسجيله الهدف الثاني في الشوط الثاني وذلك في الدقيقة 47.
وأحرز هالاند الهدف الشخصي الثاني له والثالث لفريقه في الدقيقة 66، ثم يختتم بعدها زميله باسيلاك مهرجان الأهداف لـ بروسيا دورتموند بتسجيله الهدف الرابع، ليحقق أسود الفستيفال الانتصار الثاني في الدوري الألماني هذا الموسم.
وبذلك الانتصار، ارتفع رصيد بروسيا دورتموند للنقطة السادسة في المركز الثاني، بينما توقف رصيد فرايبورج عند 4 نقاط في المركز العاشر.
وفي نفس الجولة، تعادل باير ليفركوزن مع شتوتجارت بهدف لكل منهما، وفاز بروسيا مونشجلادباخ على نظيره كولن بثلاثة أهداف مقابل هدف، كما فاز فيردر بريمن على أرمينيا بينفيلد بهدف نظيف وخسر هوفينهايم أمام نظيره إينتراخت فرانكفورت بهدفين مقابل هدف.
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