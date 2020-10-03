الرياضة

جلسة فنية بين باتشيكو واللاعبين

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واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الزمالك تدريباته الجماعية على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء؛ استعدادا لمواجهة فريق  سموحة في بطولة كأس مصر.
وعقد البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق جلسة فنية مع اللاعبين قبل انطلاق التدريبات طالبهم فيها ببذل أكبر مجهود ممكن خلال مواجهة سموحة، مشيرًا إلى ضرورة حسم المباراة والصعود إلى دور الثمانية من المسابقة.
وخضع لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لتحليل "رابيد تيست" للكشف عن فيروس قبل تدريب اليوم؛  استعدادا للقاء سموحة في دور الستة عشر لبطولة كأس مصر ، المقرر  لها يوم الاثنين المقبل باستاد الإسماعيلية.

يأتي ذلك وفقا للبرتوكول الطبي المتبع في الفترة الحالية بناء على تعليمات وزارة الصحة من أجل الكشف عن فيروس كورونا.

وحرص البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق على عقد جلسة فنية مع طارق حامد؛ ومنحه بعض التعليمات الفنية، مؤكدًا أهمية دوره مع الفريق الفترة القادمة خاصة مع غياب فرجاني ساسي بسبب الإيقاف. 

ومن المقرر أن ينتظم الفريق الأبيض في معسكر مغلق غدا الاحد بالإسماعيلية استعدادا للقاء الفريق السكندري في الكأس.

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