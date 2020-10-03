جلسة فنية بين باتشيكو واللاعبين

يأتي ذلك وفقا للبرتوكول الطبي المتبع في الفترة الحالية بناء على تعليمات وزارة الصحة من أجل الكشف عن فيروس كورونا.
وحرص البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق على عقد جلسة فنية مع طارق حامد؛ ومنحه بعض التعليمات الفنية، مؤكدًا أهمية دوره مع الفريق الفترة القادمة خاصة مع غياب فرجاني ساسي بسبب الإيقاف.
ومن المقرر أن ينتظم الفريق الأبيض في معسكر مغلق غدا الاحد بالإسماعيلية استعدادا للقاء الفريق السكندري في الكأس.
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