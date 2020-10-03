سموحة يعسكر في الإسماعيلية استعدادًا لمواجهة الزمالك

وقرّر أحمد سامي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة بقاء بعثة الفريق في الإسماعيلية لتخفيف التعب والرهاق على اللاعبين استعدادًا لمواجهة نادي الزمالك في اللقاء الذي يجمع بينهما يوم الاثنين المقبل ضمن منافسات ثمن نهائي بطولة كأس مصر .
والتقى سموحة والزمالك في الدوري المصري خلال الفترة الماضية في مواجهة من العيار الثقيل والتي انتهت بالتعالد الإيجابي "3-3".
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