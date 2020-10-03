الرياضة

سموحة يعسكر في الإسماعيلية استعدادًا لمواجهة الزمالك

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خضع الفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة لإجراءات تحليل" رابيد تيست"، للكشف المبكر عن فيروس وذلك قبل 48 ساعة من المباراة وفقا للبروتوكول الطبي من قبل الاتحاد المصري لكرة القدم .

وقرّر أحمد سامي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة بقاء بعثة الفريق في الإسماعيلية لتخفيف التعب والرهاق على اللاعبين استعدادًا لمواجهة نادي الزمالك في اللقاء الذي يجمع بينهما يوم الاثنين المقبل ضمن منافسات ثمن نهائي بطولة كأس مصر .

وعقد أحمد سامي المدير الفني لنادي سموحة جلسة مع لاعبي الفريق طالب خلالها بعدم التفكير في المباراة الأخيرة أمام الإسماعيلي والتي انتهت بالتعادل الإيجايبي "1-11". والتركيز على مواجهة الزمالك .

والتقى سموحة والزمالك في الدوري المصري خلال الفترة الماضية في مواجهة من العيار الثقيل والتي انتهت بالتعالد الإيجابي "3-3".

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