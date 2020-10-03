سموحة يعلن جاهزية صلاح محسن لمواجهة الزمالك

وفي سياق سابق، طالب أحمد سامي، المدير الفني، بضرورة الحصول على خدمات صلاح محسن أو تجديد إعارته خلال الموسم المقبل نظرا لاحتياجات الفريق لخدمات اللاعب .

وقرّر أحمد سامي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة بقاء بعثة الفريق في الإسماعيلية لتخفيف التعب والإرهاق على اللاعبين استعدادًا لمواجهة نادي الزمالك في اللقاء الذي يجمع بينهما يوم الاثنين المقبل ضمن منافسات ثمن نهائي بطولة كأس مصر . وعقد أحمد سامي المدير الفني لنادي سموحة جلسة مع لاعبي الفريق طالب خلالها بعدم التفكير في المباراة الأخيرة أمام الإسماعيلي والتي انتهت بالتعادل الإيجابي "1-11". والتركيز على مواجهة الزمالك . والتقى سموحة والزمالك في الدوري المصري خلال الفترة الماضية في مواجهة من العيار الثقيل والتي انتهت بالتعادل الإيجابي "3-3".

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