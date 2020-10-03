الدوري المصري| شوط أول سلبي بين وادي دجلة وأسوان

انتهت أحداث الشوط الأول من المباراة التي تجمع بين فريقي
وأسوان بالتعادل السلبي دون إحراز أهداف ضمن منافسات الجولة الـ 31 من بطولة الدوري المصري .
بدأت المباراة بمبادرة هجومية من جانب وادي دجلة حيث تمكن لاعب الفريق الدجلاوي من الانفراد بمرمي مسعد عوض في الدقيقة السابعة .
وسيطر الحذر على أحداث الشوط الأول وتبادل الفريقان الفرص الهجومية التي لم تشكل خطورة حقيقة على كلا المرميين.
مسعد عوض فى حراسة المرمى، محمد رزق، طارق أبو العز، أحمد عامر، إبراهيم القاضى، هيثم الفيل، أحمد صغيرى، سولمون منساه، مصطفى البدرى، مصطفى دويدار، كريم الطيب.
بينما جاء تشكيل وادى دجلة كالتالى:-
محمد عبد المنصف فى حراسة المرمى، رجب عمران، خالد رضا، محمود مرعى، محمد هلال، اسحاقو يعقوبو، محمد عبد العاطى، عمرو صالح، رفيق كابو، أحمد بيكهام، محمد رضا.
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