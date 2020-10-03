بعد طرد ساسي| مصدر يكشف مصير تقرير حكم مباراة الزمالك والمصري

كان مصدر مطلع داخل اتحاد الكرة اكد ان لجنة الانضباط برئاسة المستشار سيد بندارى سوف تلجأ إلى المادة ٢٢ فى لائحة الانضباط والأخلاق بشأن واقعة التعدى على الحكم فى مباراة الزمالك والمصري التي أقيمت مساء أمس الخميس وانتهت بفوز الفارس الأبيض بهدف دون رد.

وقام فرجاني ساسي لاعب الزمالك فى لقاء المصري بخلع السماعة من أمين عمر حكم اللقاء والاعتراض على قراراته والاعتداء عليه وبدوره قام الحكم بطرده في الدقيقة 36.

قال المصدر ذاته أن المادة ٢٢ من لائحة الانضباط والأخلاق تنص على أن الاعتداء او محاولة الاعتداء على الحكم أو مساعديه او مقيم الحكم والمراقب الإداري يتم معاقبة المخالف بالإيقاف ولم يتم تحديد المدة الزمنية او الغرامة المالية بحد أدنى ٥٠ ألف جنية أو الشطب أو تغريمه قيمة ما أتلفه.

ولا تشمل عقوبة الإيقاف المنتظر توقيعها منع ساسي من المشاركة بصفوف فريق الزمالك في مباراة الرجاء المغربي بنصف نهائى دورى ابطال افريقيا وتقتصر فقط على اللقاءات المحلية.