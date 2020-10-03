الرياضة

الزمالك يستعين بـ مصطفي محمد أمام سموحة في الكأس

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انتظم مصطفى محمد مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في التدريبات الجماعية للفريق الأبيض اليوم استعدادًا لمباراة سموحة المقبلة المقرر لها يوم الاثنين المقبل في دور الستة عشر لكأس مصر والتي ستقام بالإسماعيلية.

وكان اللاعب تغيب عن مباراة الفريق الأخيرة أمام المصري في الجولة الحادية والثلاثين لمسابقة الدوري بسبب الإجهاد وفضل الجهاز الفني منحه راحة.

ومن المقرر أن ينتظم الفريق الأبيض في معسكر مغلق غدا الأحد بالإسماعيلية استعدادا للمباراة المرتقبة أمام سموحة.

وواصل محمد أوناجم لاعب الفريق الأبيض تدريباته التأهيلية في ظل إصابته بجزع في الرباط الداخلي للركبة.

وخاض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الزمالك تدريباته الجماعية على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر القلعة البيضاء؛ استعدادا لمواجهة فريق  سموحة في بطولة كأس مصر.
وعقد البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق جلسة فنية مع اللاعبين قبل انطلاق التدريبات طالبهم فيها ببذل أكبر مجهود ممكن خلال مواجهة سموحة، مشيرًا إلى ضرورة حسم المباراة والصعود إلى دور الثمانية من المسابقة.
وخضع لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لتحليل "رابيد تيست" للكشف عن فيروس قبل تدريب اليوم؛  استعدادا للقاء سموحة في دور الستة عشر لبطولة كأس مصر ، المقرر  لها يوم الاثنين المقبل باستاد الإسماعيلية.
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