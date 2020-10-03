الزمالك يستعين بـ مصطفي محمد أمام سموحة في الكأس

وكان اللاعب تغيب عن مباراة الفريق الأخيرة أمام المصري في الجولة الحادية والثلاثين لمسابقة الدوري بسبب الإجهاد وفضل الجهاز الفني منحه راحة.
ومن المقرر أن ينتظم الفريق الأبيض في معسكر مغلق غدا الأحد بالإسماعيلية استعدادا للمباراة المرتقبة أمام سموحة.
وواصل محمد أوناجم لاعب الفريق الأبيض تدريباته التأهيلية في ظل إصابته بجزع في الرباط الداخلي للركبة.
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