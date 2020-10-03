ونشر نادي يوفنتوس بيانًا جاء فيه:" أنه خلال الفحوصات المنصوص عليها في البروتوكول المعمول به ، أثبتت إصابة اثنين من أعضاء الفريق بفيروس Covid 19."
وأضاف:" هؤلاء ليسا لاعبين ولا أعضاء في الجهاز الفني أو الطبي ، ومع ذلك ، وفقًا للوائح والبروتوكول ، الفريق بأكمله ، اعتبارًا من هذه اللحظة ، دخل في عزل صحي وقائي. سيسمح هذا الإجراء لجميع الأعضاء الذين تم اختبارهم سلبيًا بإجراء تدريب منتظم وأنشطة مطابقة ، ولكن لن يُسمح لهم بالاتصال خارج المجموعة..والنادي على اتصال دائم مع الجهات الصحية المختصة."
وبشكل كبير سيتم تأجيل مباراة الفريق المرتقبة أمام نابولي غدًا الأحد في الجولة الثالثة لبطولة الدوري الإيطالي، بعد اكتشاف حالتي إصابة في فريق السيدة العجوز.
وكان نادي يوفنتوس قد أعلن الموسم الماضي عن إصابة لاعبيه باولو ديبالا وبليز ماتويدي ودانيلي روجاني بفيروس كورونا المستجد.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فيروس كورونا يضرب يوفنتوس الإيطالي.. والفريق يدخل الحجر الصحي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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