نجم الزمالك يطالب الجبلاية بتنظيم دورات للمدربين فى علم النفس الرياضى

طالب أكرم عبدالمجيد نجم نادى الزمالك السابق مسؤولي اتحاد الكرة بضرورة تنظيم دورات تدريبية خاصة بالمدربين المصريين فى علم النفس الرياضى.

كان حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر الوطني أكد أن مصطفى محمد مهاجم فريق الكرة الأول بنادى الزمالك يحتاج إلى التطوير من نفسه ما أثار إستياء العديد من خبراء كرة القدم بداعى أنه مهاجم صاعد.

قال أكرم عبد المجيد عبر الصفحة الشخصية بموقع التواصل الإجتماعى "فيسبوك": أطالب اتحاد الكرة ان ينظم دورات للمدربين المصريين فى علم النفس الرياضى.

يذكر أن حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر أبدى اندهاشه واستغرابه من محاولات البعض تناول تصريحاته الخاصة بمهاجم الزمالك مصطفى محمد إلى أمور أخرى بعيدة عن الواقع والمنطق.

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وقال مدرب المنتخب إنه سبق وتحدث أكثر من مرة عن مصطفى محمد وأكد أنه لاعب خامة طيبة ومتميزة وينتظره مستقبل.

وأضاف إن تصريحاته الأخيرة بأن اللاعب في حاجة إلى تطوير وعمل وجهد ليست معناها خروجه من حسابات المنتخب وترشيحاته ضمن القائمة المنتظرة في مواجهتي توجو بل لتشجيع اللاعب ووصوله إلى أفضل حال لا سيما وأنه ما يزال في بداية مشواره ويحتاج للنصيحة حتى يطور من نفسه وهو ما نفعله معه من خلال اتصالاتنا معه.

وأكد البدري أنه إذا لم يكن اللاعب في حاجة للنصيحة والاجتهاد ليتطور مستواه فلماذا يتدرب اللاعب يوميا ليصبح أفضل، وأي لاعب بحاجة للتطوير والتدريب والاجتهاد ومن يتقبل النصيحة يصبح لاعبا مميزا مستقبلا.