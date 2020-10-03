بايرن ميونخ ينهي تعاقده مع صانع ألعاب إسبانيول

حسم نادي بايرن ميونيخ، بحسب آخر المستجدات الصحفية، ضم أحد النجوم المتألقين في منافسات الدوري الإسباني، النسخة الماضية.
والنادي البافاري الذي حصد خمس بطولات في عام واحد، ما يزال يبحث عن لاعب يمكنه صناعة الفرص، وتعويض رحيل النجم البرازيلي فيليب كوتينيو، حيث عاد إلى صفوف فريقه السابق، برشلونة.
وبحسب صحيفة سبورت الإسبانية، توصل بايرن ميونيخ إلى اتفاق مع إسبانيول، يتضمن الحصول على خدمات مارك روكا، صانع ألعابه.
الصحيفة أوضحت أن الصفقة ستكلف خزينة العملاق الألماني 15 مليون يورو، بجانب بعض المتغيرات.
وكان روكا ضمن اللاعبين المرشحين في وقت سابق إلى الرحيل عن نادي مدينة برشلونة نحو ريال مدريد.
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