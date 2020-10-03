الزمالك يعلن مغادرة أشرف بن شرقي وساسي.. اعرف السبب

غادر القاهرة اليوم ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك المغربي أشرف بن شرقي والتونسي فرجاني ساسي للانضمام لمنتخبي المغرب وتونس خلال فترة التوقف الدولي في الفترة المقبلة وخوض مباراتين وديتين مع منتخبيهما.

ويلتقي المنتخب المغربي وديا مع منتخب السنغال يوم 9 أكتوبر الجاري ثم يلتقي بعدها مع منتخب الكونغو يوم 13 من نفس الشهر.

ويخوض منتخب تونس مباراتين وديتين أمام السودان يوم 9 أكتوبر في الملعب الأولمبي حمادي العقربي برادس ،على أن يخوض المباراة الثانية أمام نيجيريا يوم 13 أكتوبر في النمسا.

وفي سياق أخر واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الزمالك تدريباته الجماعية على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء؛ استعدادا لمواجهة فريق سموحة في بطولة كأس مصر.

وعقد البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق جلسة فنية مع اللاعبين قبل انطلاق التدريبات طالبهم فيها ببذل أكبر مجهود ممكن خلال مواجهة سموحة، مشيرًا إلى ضرورة حسم المباراة والصعود إلى دور الثمانية من المسابقة.

استعدادا للقاء سموحة في دور الستة عشر لبطولة كأس مصر ، المقرر لها يوم الاثنين المقبل باستاد الإسماعيلية. وخضع لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لتحليل "رابيد تيست" للكشف عن فيروس كورونا قبل تدريب اليوم؛كأس مصر

يأتي ذلك وفقا للبرتوكول الطبي المتبع في الفترة الحالية بناء على تعليمات وزارة الصحة من أجل الكشف عن فيروس كورونا.