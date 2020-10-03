اتليتكو مدريد يتعادل مع فياريال سلبيا بالدوري الاسباني

سقط فريق أتلتيكو مدريد في فخ التعادل السلبي للمباراة الثانية تواليًا، أمام فريق فياريال، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم، على ملعب "واندا متروبوليتانو"، بالجولة الخامسة من الدوري الإسباني.
هجوم أتلتيكو مدريد، متثمل في لويس سواريز، الذي لعب لأكثر من 75 دقيقة، إلى جانب جواو فيليكس، وحتى البديل دييجو كوستا، لم يتمكن من هز شباك الغواصات الصفراء، رغم المحاولات الهجومية العديدة على المرمى.
وتعد تلك المباراة الثانية تواليًا التي يتعادل فيها أتلتيكو مدريد، سلبيًا دون أهداف، بعد مباراة هويسكا في الجولة الماضية.
أتلتيكو مدريد، بذلك رصيده أصبح 5 نقاط، ليحتل المركز العاشر في سلم ترتيب الدوري الإسباني، فيما يتواجد فياريال في صدارة الليجا "مؤقتًا" بـ 8 نقاط.
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