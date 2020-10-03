الرياضة

مرتضى منصور يقرر تأجيل المؤتمر الصحفي بسبب مواجهة سموحة

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قرر المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك تأجيل المؤتمر الصحفي الذي كان من المقرر انعقاده غدًا الأحد إلى بعد مواجهة فريق الكرة وسموحة بكأس مصر.

يأتي ذلك حرصا على عدم تشتيت تركيز اللاعبين وسيتم تحديد موعد أخر لاحقًا والإعلان عنه.

كما تقرر إقامة لقاء مجلس الإدارة مع مسئولي الجروبات الزملكاوية غدا الأحد في ملعب الناشئين.

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وخضع لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لتحليل "رابيد تيست" للكشف عن فيروس قبل تدريب اليوم استعدادا للقاء سموحة في دور الستة عشر لبطولة كأس مصر ، المقرر  لها يوم الاثنين المقبل باستاد الإسماعيلية.

وذلك وفقا للبرتوكول الطبي المتبع في الفترة الحالية بناء على تعليمات وزارة الصحة من أجل الكشف عن فيروس كورونا.

ومن المقرر أن ينتظم الفريق الأبيض في معسكر مغلق غدا الاحد  بالإسماعيلية استعدادا للقاء الفريق السكندري في الكأس.

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