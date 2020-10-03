جون أنطوي يقود هجوم بيراميدز أمام مصر المقاصة في الدوري

أعلن الكرواتي أنتي تشاتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز تشكيل فريقه لمواجهة مصر المقاصة على ستاد عثمان أحمد عثمان ضمن مباريات الجولة الحادية والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز لموسم 2019 -2020

وجاء تشكيل فريق بيراميدز كالتالي :

حراسة المرمى: مهدي سليمان

خط الدفاع: علي جبر - محمد حمدي - عمر جابر - ولفريد كانون

خط الوسط: نبيل عماد دونجا - إيريك تراوري - محمد فاروق - محمود حمادة - عبد الله السعيد

خط الهجوم: جون أنطوي

ويتواجد على مقاعد البدلاء: أحمد الشناوي - طارق طه - أحمد توفيق - إبراهيم حسن - محمد عطوة - إبراهيم عادل - دودو الجباس - محمد فتحي - عمر العيوني

يسعى فريق مصر المقاصة لتحقيق الفوز واقتناص الثلاث نقاط لتحسين مركزه في جدول ترتيب الدورى بعد الخسارة القاسية امام انبي الجولة الماضية ، وكان الفريق الفيومي حقق الفوز في 10 لقاءات وتعادل وخسر مثلهم وسجل لاعبوه 38 هدفا واستقبل 35 هدفا.

ويحاول فريق بيراميدز الحفاظ علي حظوظه للفوز بالمركز الثاني علي حساب الزمالك خصوصا ان الابيض سيتم خصم ثلاث نقاط منه بسبب انسحابه من المباراة امام الاهلي الدور الاول ، ولعب فريق بيراميدز 30 مباراة حقق الفوز في 17 لقاء وخسر 7 وتعادل 6 مباريات .

ويحتل فريق بيراميدز المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 57 نفطة بينما يحتل فريق مصر المقاصة المركز السابع برصيد 40 نقطة .

وكان النادي الاهلي توج بطلا رسميا للدوري المصري الممتاز، الموسم الحالي (2019-2020)، للمرة الـ42 في تاريخه، بعد خسارة غريمه الزمالك أمام أسوان (1-0)، في استاد القاهرة، بافتتاح الجولة الـ28.