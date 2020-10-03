النصر يودع دوري أبطال آسيا على يد بيرسبوليس

تأهل الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيرسبوليس الإيراني إلى نهائي دوري أبطال آسيا، بعد الفوز على نظيره النصر، بركلات الترجيح (5-4)، ضمن مباريات الدور نصف النهائي.

وانتهى الوقت الأصلي والإضافي للمباراة، بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله حيث شهد اللقاء سيطرة كبيرة من جانب النصر.

وشهد الشوط الأول سيطرة كبيرة من جانب نادي النصر، حتى تمكن الدولي المغربي عبد الرزاق حمد الله من تسجيل هدف التقدم، عند الدقيقة 36 من ركلة جزاء حصل عليها خالد الغنام.

وفي الدقيقة 42، تمكن مهدي عبدي من تسجيل هدف التعادل لنادي بيرسبوليس، من ضربة رأسية على يمين براد جونز.

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ومع بداية الشوط الثاني، كاد أن يسجل حمد الله الهدف الثاني له ولفريقه، بعد أن سدد ركلة حرة مباشرة اصطدمت في العارضة.

وانتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل الإيجابي (1-1)، ليحتكم الفريقين إلى الوقت الإضافي.

وواصل النصر سيطرته على اللقاء خلال الشوط الأول الإضافي، حيث تصدى حامد لاك حارس نادي بيرسبوليس للعديد من الفرص الخطرة للنصر.

وحسم التعادل الإيجابي نتيجة الوقت الإضافي أيضا، ليحتكم الفريقين إلى ركلات الترجيح ويفوز النصر بنتيجة (5-4).