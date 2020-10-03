انطوي يفتتح التهديف لـ بيراميدز أمام مصر المقاصة

أحرز فريق بيراميدز الهدف الاول فى شباك مصر المقاصة ، من عمر الشوط الأول ، فى المباراة التي تجمع الفريقين حاليا علي ملعب استاد الجبل الأخضر فى الجولة الـ31 ، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز .

وجاء هدف بيراميدز فى الدقيقة 30 عن طريق جون انطوي بعد خطأ قاتل من دفاعات فريق مصر للمقاصة في إبعاد الكرة فضغط إيرك تراوري بشكل جيد واستخلص الكرة ثم مررها إلى جون انتوي المتمركز في منتصف منطقة الجزاء والذي لم يجد صعوبة في اسكان الكرة للشباك الخالية.

ويحتل فريق بيراميدز فى المركز الثالث برصيد 57 نقطة ، بينما يحتل مصر المقاصة فى المركز السابع برصيد 40 نقطة .