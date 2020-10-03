بيراميدز ينهي الشوط الأول متفوقا 2-0 على مصر المقاصة

إنتهت احداث الشوط الاول بتقدم بيراميدز علب نظيره مصر المقاصة بهدفين دون رد ، فى المباراة التي تجمع الفريقين حاليا علي ملعب استاد الجبل الأخضر فى الجولة الـ31 ، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز .

وافتتح بيراميدز التهديف فى الدقيقة 30 عن طريق جون انطوي بعد خطأ قاتل من دفاعات فريق مصر للمقاصة في إبعاد الكرة فضغط إيرك تراوري بشكل جيد واستخلص الكرة ثم مررها إلى جون انتوي المتمركز في منتصف منطقة الجزاء والذي لم يجد صعوبة في اسكان الكرة للشباك الخالية.

وأضاف بيراميدز الهدف الثاني فى الدقيقة 43 عن طريق محمد فاروق بعد تمريرة رائعه من عبدالله السعيد ليتوغل ويسددها بقدمه اليسري لتمر من تحت اقدام حارس مرمي مصر المقاصة .

ويحتل فريق بيراميدز فى المركز الثالث برصيد 57 نقطة ، بينما يحتل مصر المقاصة فى المركز السابع برصيد 40 نقطة .

وجاء التشكيل بيراميدز على النحو التالي:

حراسة المرمى: مهدي سليمان

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خط الدفاع: علي جبر - محمد حمدي - عمر جابر - ولفريد كانون

خط الوسط: نبيل عماد دونجا - إيريك تراوري - محمد فاروق - محمود حمادة - عبد الله السعيد

خط الهجوم: جون أنطوي

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

أحمد الشناوي - طارق طه - أحمد توفيق - إبراهيم حسن - محمد عطوة - إبراهيم عادل - دودو الجباس - محمد فتحي - عمر العيوني

وخرج من قائمة المباراة، المدافع أحمد أيمن منصور.