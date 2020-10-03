شاهد .. أحدث ظهور لـ عمرو وردة بعد انتقالة لـ فولوس اليوناني

نشر عمرو وردة لاعب منتخب مصر ونادى فولوس اليوناني، صورة جديدة له، عبر حسابه بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وظهر عمرو وردة في الصورة، يرتدي شورت وتيشيرت باللون الرمادي ونظارة شمس، ونالت الصورة إعجاب متابعيه وانهالت عليه التعليقات

أعلن نادي فولوس اليوناني، عن تعاقده بصفة رسمية مع المحترف المصري عمرو وردة قادمًا من نادي باوك سالونيك.



ونشر نادي فولوس خبر التعاقد مع وردة لمدة موسم على سبيل الإعارة، قادمًا من ناديه باوك سالونيك.



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وعبر وردة عن سعادته بالانتقال لـ فولوس، مؤكدًا سعيه على قيادته لتحقيق الانتصارات في الموسم الجديد أثناء مؤتمر تقديمه لاعبًا جديدًا للفريق.



يذكر أن فولوس هو أحد الفرق الصاعدة حديثًا للدوري اليوناني الممتاز.



ولعب وردة الموسم الماضي معارًا لنادي لاريسا اليوناني، لكن تم فسخ عقده مع النادي بسبب عدم التزامه في التدريبات.

وارتبط اسم وردة بالعديد من الأندية مؤخرا منها بيراميدز وأوليمبياكوس بطل الدوري اليوناني الذي يضم مواطنه أحمد حسن كوكا، إضافةً إلى عدة عروض في الدوريين التركي والسويسري.