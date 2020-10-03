باتشيكو VS موسيماني .. طريقة مدرب الأهلي شبيهة بالريال .. وقنص الكؤوس أسلوب البرتغالي

دوما ما يعبر أي مدرب عن أسلوبه وطريقة أدائه الخططي والتنوع فى الفكر التدريبي والبرتغالى جيمي باتشيكو والجنوب إفريقي بيتسو موسيماني مدربا النادى الأهلي والزمالك ينتميان إلى العديد من المدارس الكروية.
طريقة مدرب الأهلي شبيهة نوعا ما بفريق ريال مدريد الذي يعتمد خلالها على المهاجم الوهمي والتكتيك الهجومي فيما قنص الكؤوس والمباريات الإقصائية أسلوب البرتغالي جيمي باتشيكو الذي يحرص على الضغط المتوسط على المنافس.
دوت الخليج يسلط الضوء على طريقة وأسلوب مدربا قطبي الكرة المصرية لاسيما وأن موسيماني التجربة الأولى فى النادى الأهلى وتحت المجهر ومراقبة الملايين من عشاق المارد الأحمر فيما عاد باتشيكو للتجربة الثانية مع القلعة البيضاء.
الداهية البرتغالي
عاد باتشيكو مجددا لقيادة الزمالك وتناسي الطرفان أزمة المدرب البرتغالى الأولى التى تسببت في رحيله واعتبرها الجميع سحابة صيف عابرة والتاكيد على ضرورة التركيز على اقتناص لقب دورى أبطال إفريقيا بعد الفوز على المصري بصعوبة بهدف وحيد فى الدورى المحلي.
باتشيكو يتسم أسلوب اللعب الذي يتبعه على ضغط خطوط الفريق ويعتمد على منع الخصم من بناء الهجمات ولا يسمح بالكرة الطويلة في الخطوط الخلفية لفريقه.
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بيتسو موسيماني
عادة ما يفضل موسيماني اللعب بمهاجم وهمي وليس مهاجم داخل منطقة الجزاء ويدرس خصمه جيدا بحيث يدرس نقاط الضعف للخصم قبل أي مباراة كما يقوم بإصدار تعليمات إلى طاقم التحليل لإعداد تقرير عن حالة الفريق لكونه جيد في قراءة المنافسين قبل أو أثناء اللقاء.
يعتمد في أسلوبه على الاستحواذ والهجوم فهو مدرب يجيد دراسة خصمه وبناء خطة للرد على خطة المنافس ويركز أسلوبه على صناع اللعب إلى جانب المهاجم الوهمي كما يعتمد على استراتيجية بدأ اللقاء بقوة شديدة ويخنق خصمه ويحصل على أفضلية ويحب كثيرا الاعتماد على التمريرات للوصول إلى المرمى ويلعب كذلك بطريقة الضغط العالي لإجبار خصمه على ارتكاب الأخطاء في ثلث ملعبه بجانب التمريرات والتحركات السريعة ويفضل اللعب بجناحين وسط ضد الخصم القوي.
يخوض موسيماني مبارياته بخطة 4-4-2 بثنائي قلب دفاع وثنائي على الأطراف وأحيانا 4-3-3 ويلعب بطريقة مشابهة أكثر لفريق ريال مدريد ويمكنه تغيير طريقته بحسب المتغيرات فى كل مباراة خاصة في دوري أبطال أفريقيا وقد يتجه للدفاع في بعض الأحيان خارج ملعبه بـ 3 لاعبين ارتكاز كما يلعب بطريقة الضغط في ملعبه وخنق خصمه وطريقته تعتمد على السرعة والمهارة.
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