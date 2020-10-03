ما حقيقة إصابة محمد صلاح بـ فيروس كورونا.. تفاصيل

انتشرت الشائعة كالنار في الهشيم، لأنها تخص فخر العرب محمد صلاح، ولكن ما مصدر تلك الشائعة؟

مصدر الشائعة ليس مصدرا يمكن التاكد منه لانه مواطن غاني عادي وليس صحفيا أو عامل في نادي ليفربول يُدعى برينس ماركوس.

برينس ماركوس نشر الشائعة عبر حسابه الشخصي على موقع تويتر مؤكدًا أن اللاعب يخضع للعزل الطبي وينتظر الخضوع لاختبار ثان.

المقلق فى الامر أن برينس ماركوس المشجع فقط لـ ليفربول يتم متابعته بواسطة الحساب الرسمي للنادي الإنجليزي عبر موقع تويتر، كما أن إعلان إصابة ساديو ماني بـ فيروس كورونا سبقه تأكيدات من أشخاص عاديين ليسوا مصادر أن اللاعب السنغالي أُصيب بالمرض.

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إذًا من المصدر الذي يمكننا منه التأكد من ذلك الخبر؟

وحسب البروتوكول الموضوع من رابطة البريميرليج فأن النادي الذي يضم بين صفوفه إحدى الحالات المصابة بالفيروس هو فقط المخول بالإعلان عن ذلك، ونادي ليفربول لم يعلن عن إصابة محمد صلاح بـ فيروس كورونا حتى الآن.

يذكر أن نادي ليفربول يملك بين صفوفه لاعبين مصابين بفيروس كورونا وهما ساديو ماني وتياجو ألكانتارا.