الرياضة

المصرية هانيا الحمامي تتوج ببطولة CIB Finals

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توجت اليوم المصرية هانيا الحمامي المصنفة السادسة عالميًا ببطولة CIB PSA World Tour Finals 2020 في مباراة قوية أمام اللاعبة المصرية نور الطيب المصنفة الثالثة عالميًا في نهائي مصري خالص استمرت المباراة لمدة 81 دقيقة بنتيجة أشواط 3/2 بواقع نقاط 9/11 و 9/11 و 11/9 و 11/4 و 11/3 .

وكللت مجهودها وفوزها طوال البطولة اليوم بتتويجها بأول بطولة أسكواش تقام في مصر بعد توقف النشاط الرياضي.
الجدير بالذكر أن بطولة CIB Finals تقام في جمهورية مصر العربية بمول العرب بتنظيم أندية وادي دجلة للعام الثاني على التوالي وتعد البطولة من البطولات البلاتينية بمجموع جوائز 370 ألف دولار مقسمة بين منافسات السيدات والرجال.
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