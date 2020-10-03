الأهرامات تستقبل رالي مصر الدولي للدراجات النارية.. 14 نوفمبر

أعلن إبراهيم فريد المدير التنفيذي للاتحاد المصري للدراجات النارية عن انطلاق رالي مصر الدولي للدراجات النارية تحت سفح الأهرامات يوم 14 نوفمبر المقبل. وأعلن الوزير الدكتور أشرف صبحي عن دعم الدولة لهذه السباقات الصحراوية التي من شأنها رفع إسم مصر عاليًا في لعبة الدراجات النارية بكل المحافل القارية والعالمية لتمثيل اسم مصر. وجاء اختيار سفح الأهرامات لاستقبال هذا الحدث الكبير من أجل الترويج للسياحة الرياضية في مصر بإقامة مثل هذه السباقات الصحراوية والتي تساعد على تنشيط السياحة بتنظيم رالي مصر الدولي للدراجات النارية على الأراضي المصرية.

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