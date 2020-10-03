أخبار الزمالك| عواد يرد على أنباء رحيله عن الفريق.. مرتضى منصور يؤجل المؤتمر الصحفي.. ومغادرة بن شرقي وساسي

انتظم مصطفى محمد مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في التدريبات الجماعية للفريق الأبيض اليوم استعدادًا لمباراة سموحة المقبلة المقرر لها يوم الاثنين المقبل في دور الستة عشر لكأس مصر والتي ستقام بالإسماعيلية.
أعرب محمد عواد حارس مرمى فريق الزمالك عن سعادته بـ تواجده في الفريق على الرغم من استبعاده من قائمة الفريق طوال الفترة الماضية وتردد انباء حول قرب رحيله عن الفريق
قرر المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك تأجيل المؤتمر الصحفي الذي كان من المقرر انعقاده غدًا الأحد إلى بعد مواجهة فريق الكرة وسموحة بكأس مصر.
غادر القاهرة اليوم ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك المغربي أشرف بن شرقي والتونسي فرجاني ساسي للانضمام لمنتخبي المغرب وتونس خلال فترة التوقف الدولي في الفترة المقبلة وخوض مباراتين وديتين مع منتخبيهما.
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