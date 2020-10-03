نجم البرازيل: فينيسيوس أخطر لاعب في هجوم ريال مدريد

أثنى البرازيلي ريفالدو فيريرا على مواطنه فينيسيوس جونيور جناح فريق ريال مدريد، مُشيرًا إلى أنه يستحق أن يكون لاعبًا أساسيًا داخل النادي الملكي.

فينيسيوس في أولى مباريات الملكي بموسم 2020/2021، شارك أمام سوسيداد ولعب لـ 90 دقيقة، ولم يتمكن من إحراز أهداف، وبعد ذلك قام زين الدين زيدان باستبعاده من مباراة ريال بيتيس وظل على مقاعد البدلاء طوال المباراة، وفي مباراة الأربعاء الماضي شارك كبديل لمدة 32 دقيقة أمام بلد الوليد، وأحرز هدف الانتصار لـ ريال مدريد.

وقال ريفالدو في تصريحات نشرتها صحيفة "آس" الإسبانية: "ليس هناك شك في أن فينيسيوس هو أخطر لاعب في هجوم ريال مدريد في الوقت الحالي".

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وأضاف: "من الواضح بعد المباريات الأخيرة أن هناك إشارة لقدرته على اللعب بانتظام، ويُمكنه تحمل مسؤولية إحداث الفارق".

وأتم: "فينيسيوس عندما يخرج إلى أرض الملعب من مقاعد البدلاء، يأتي راغبًا في إظهار للعالم أنه يمكن أنّ يصبح لاعبًا أساسيًا في ريال مدريد، وأنّ يكون مميزًا للفريق كما فعل أمام بلد الوليد، لقد أثبت أنه يستحق أن يكون أساسيًا".