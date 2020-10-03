ربيع ياسين يشكو تعنت الأندية وعدم إرسال لاعبيها لمنتخب الشباب

أكد ربيع ياسين المدير الفني لمنتخب الشباب المصري تحت 20 سنة ان فريق الشباب يستعد لبطولة شمال أفريقيا بتونس بكل التركيز والقوة على الرغم من الغيابات التي يعاني منها لغياب أكثر من 17 لاعبا مع الأندية سواء في الدوري الممتاز أو دوري القسم الثاني.

شدد على أنه يقدر ظروف بعض الأندية في الاحتفاظ ببعض اللاعبين لحاجة الأندية إليهم في المشاركة نتيجة لاحتدام المنافسة في الأسابيع الأربعة المتبقية من الدوري الممتاز والقسم الثاني لذلك قرر ضم يوسف حسن من المقاولون العرب وكريم محمد وأحمد شريف من وادي دجلة نظرًا للنقص العددي في صفوف الفريق.

وأبدى المدير الفني استيائه من عدم إرسال الأندية للاعبيها الشباب الذين لا يشاركون مطلقا في المباريات وأنه من الأفضل ان ينضموا المعسكر المفتوح المنتخب المقام حاليا باستاد القاهرة الدولي وتجهيزهم واحتكاكهم في المباريات الودية بدلا من مشاركتهم في تدريبات الفريق الأول فقط.

أشار مدرب شباب الفراعنة إلى أن ذلك يؤثر على لياقتهم البدنيةً والنفسية في هذا التوقيت الحرج للمنتخب حيث يتبقى اربع أسابيع فقط قبل السفر إلى بطولة شمال أفريقيا المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية بموريتانيا 2021.

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