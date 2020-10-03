الرياضة

فقرة بدنية خاصة للاعبي الزمالك استعدادا لسموحة

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خضع لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الزمالك لفقرة بدنية خاصة.

يأتي هذا  على هامش التدريبات الجماعية المقامة حاليا على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء.

وقام البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق بتقسيم اللاعبين إلى مجموعتين، الأولى تحت  قيادته والثانيه  تحت قيادة مدحت عبدالهادي مدرب الفريق.

وحرص باتشيكو على منح اللاعبين بعض التعليمات الفنية لتنفيذها خلال مواجهة سموحة، بالإضافة إلى التركيز على تنفيذ بعض الخطط التكتيكية خلال المران.

ويواصل الفريق استعداداته لمباراة سموحة، المقرر اقامتها يوم الاثنين المقبل في تمام الساعة الثامنة مساء على ملعب ستاد الإسماعيلية، بدور الستة عشر من بطولة كأس مصر.

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