نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة ريال مدريد وليفانتي والقنوات الناقلة في الدوري الأسباني في المقال التالي

عمر شويل - جدة يستضيف استاد سيوتات دي فالنسيا مباراة الجولة الخامسة من الدوري الأسباني بين ريال مدريد وليفانتي اليوم الأحد 4 أكتوبر 2020 في تمام الساعة الثانية بتوقيت غرينتش، حيث يسعى ريال مدريد إلى الفوز بالمباراة الثالثة على التوالي في الليجا والاستمرار في حصد النقاط، ويأمل الفريق في الحفاظ على لقب الليجا والفوز به للمرة الثانية على التوالي، وقد استطاع الريال الفوز في المباراة الأخيرة على فريق بلد الوليد بهدف دون رد سجله البرازيلي فينيسيوس جونيور، أما فريق ليفانتي يسعى لتحقيق الفوز الثاني له في الليجا بعد خوض ثلاث مباريات، وقد تم تأجيل مباراة الجولة الثانية للفريق أمام أتليتكو مدريد.

يسعى ريال مدريد إلى تأكيد انطلاقته الجيدة في الليجا هذا الموسم، حيث تم تأجيل مباراة الجولة الأولى له أمام فريق خيتافي بسبب مشاركته الأوروبية، ثم بعد ذلك سقط في فخ التعادل السلبي أمام فريق ريال سوسييداد في الجولة الثانية، ثم يحقق الانتصار الأول له على فريق ريال بيتيس ويحصد الثلاث نقاط بعد الفوز بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين، وقد سجل فاليفردي، وراموس، وإيمرسون أباريسيدو (هدف في مرماه) أهداف الملكي، بينما تكفل عيسى ماندي، و ويليام كارفالو بأهداف بيتيس، وبعد ذلك يحقق الفوز الثاني في له في الليجا في الجولة الرابعة على بلد الوليد بهدف نظيف سجله فينيسيوس، وقد وقع الفريق في المجموعة التي تضم إنتر ميلان، وشاختار دونيتسك، وبروسيا مونشيغلادباخ ضمن منافسة دوري الأبطال للموسم الجديد.

يسعى فريق ليفانتي إلى الفوز على ريال مدريد وحصد الثلاث نقاط والتقدم في جدول الترتيب، وذلك بعد بدأ الفريق الموسم بخسارة أمام فريق فالنسيا بأربعة أهداف مقابل هدفين، حيث سجل غابرييل باوليستا، وغوميز، ومانويل فاييخو هدفين لصالح الخفافيش، بينما تكفل لويس موراليس بهدفي ليفانتي، وبعد ذلك يحقق الفريق الفوز الأول له في الجولة الثالثة على فريق أوساسونا بثلاثة أهداف مقابل واحد، وقد سجل لويس موراليس، وجونزالو ميليرو، وروجر مارتي أهداف ليفانتي، بينما سجل روبيرتو توريس هدف أوساسونا، ثم يعود الفريق لفقد النقاط مرة أخرى بعد الخسارة في الجولة الماضية بهدف دون رد أمام إشبيلية بهدف يوسف النصيري.

موعد مباراة ريال مدريد وليفانتي اليوم

4:00 بتوقيت مصر

5:00 بتوقيت السعودية

2:00 بتوقيت غرينتش

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وليفانتي اليوم