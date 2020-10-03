روما يفوز على ساسولو 1-0 في الدوري الإيطالي

هدف المباراة الوحيد سجله الإسباني بيدرو رودريجيز في الدقيقة 55 بتسديدة قوية بعيدة المدى، ليقود فريقه لتحقيق أول فوز لهم في الدوري الإيطالي هذا الموسم.
وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد روما للنقطة الرابعة محتلًا المركز الثامن، فيما توقف رصيد أودينيزي عند صفر من النقاط في المركز التاسع عشر والأخير.
وكان ساسولو فاز على كروتوني بأربعة أهداف مقابل هدف عصر اليوم ضمن منافسات نفس الجولة.
وتواجه مباراة فريقي نابولي ويوفنتوس في الدوري الإيطالي غدًا مصيرًا مجهولًا بعد رفض سفر فريق نابولي للعب المباراة بسبب إصابات كورونا بين لاعبيه.
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